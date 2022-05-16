Koopspor’dan üst üste yedinci galibiyet

Çetinkaya’yı mağlup eden Pro Lig lideri Koopspor, galibiyet serisini yedi maça taşıdı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Pro Lig’de sekizinci hafta başladı. Haftanın açılış maçında Çetinkaya ile Koopspor, Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. Rakibini 96-61 mağlup eden lig lideri Koopspor üst üste yedinci galibiyetini aldı.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Koop, parke zeminden 24-13, 50-30, 74-44 ve 96-61’lik periyotlarla galip ayrıldı.

Çetinkaya’dan 28 sayı, 18 ribauntluk performansı ile Abdou-kader Issouf ön plana çıkan isim olurken, Koopspor’dan 25 sayı ile oynayan Kercem İnancı takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı.

Lige 19 Mayıs Perşembe günü İskele Spor Salonu’nda saat 19.30’da başlayacak olan Larnaka Gençler Birliği – Küçük Kaymaklı maçı ile devam edilecek.

