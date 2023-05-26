Koopspor şampi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de Koopspor ile GAÜ arasında oynanan final serisi, üçüncü maçla devam etti. İlk 2 maçı kazanan Koopspor ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç son anlara kadar büyük çekişmeye sahne olurken, kazanan bir kez daha Koopspor oldu. 75-72’lik skor ile rakibini mağlup eden Koopspor, seriyi 3-0’a getirdi. 29 Mayıs Pazartesi akşamı Girne’de oynanacak maçı Koopspor kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

SON PERİYOT NEFESLERİ KESTİ

İlk periyodu 5 sayı farkla ev sahibi takım üstün geçerken, GAÜ ikinci periyotta iyi bir performans ortaya koyarak dengeyi sağladı ve soyunma odasına 40-39 Koopspor üstünlüğü ile gidildi. Üçüncü periyot Girne ekibinin istediklerini daha fazla yapması ile tamamlanırken, son periyoda 3 sayılık GAÜ üstünlüğü ile başlandı. Son periyot büyük heyecana sahne olurken, son 7 dakikada üstünlüğü ele geçiren Koopspor bunu bitime kadar kaybetmedi ve karşılaşmadan 75-72 galip ayrıldı.

KERCEM’DEN 26 SAYI

Koopspor’da skorer isim Kercem İnancı mücadeleyi 26 sayı ile tamamlarkenü Tyrell Corbin 21 sayı üreterek skora katkıda bulundu. Girne ekibinde ise Emir Can Mercan 19, Emre Çetinarslan da 16 sayı atarken, Praise Okafor 9 sayı 17 ribaunt ile maçı tamamladı.

