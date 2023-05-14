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Koopspor farklı başladı: 102-64

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Koopspor farklı başladı: 102-64
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de klasmanı lider tamamlayarak play-off’a giren Koopspor, lig dördüncüsü Savoy Marmara ile ilk maçta karşılaştı. Etkili hücum performansı gösteren Lefkoşa ekibi, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçı 102-64 kazanmasını bildi.
12 OYUNCU DA SKOR ÜRETTİ
Maça hızlı bir giriş yapan Koopspor, rakibi karşısında ilk periyotta tam 31 sayı üretmesini bildi. İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Lefkoşa ekibi, soyunma odasına 60-32 önde girdi. Üçüncü periyotta tempo biraz düşerken, son periyoda 80-46 Koopspor önderliğinde başlandı. Bu periyotta da farkı açmayı başaran Koopspor, mücadeleyi 38 sayı farkla, 102-64 üstün tamamladı. Koopspor’da 12 oyuncunun tümü hem forma giydi hem de skor katkısında bulundu.
CORBİN, PAYE VE KERCEM ÜÇLÜSÜNDEN 59 SAYI
Mücadelede öne çıkan 3 isim olurken, Tyrell Corbin 24 sayı, Emmanuel Paye 21 sayı, Kercem İnancı da 14 sayı ile maçı tamamladılar. Savoy Marmara takımının en skorer oyuncusu 19 sayı atan Günay Ertopaloğlu olurken, Fırat Ceylan 17 sayı 13 ribaunt ile maçı tamamladı.
İKİNCİ MAÇ BUGÜN OYNANACAK
Savoy Marmara karşısında alınan 102-64’lük galibiyet  ile Koopspor seriye 1-0 önde başladı. 3 galibiyeti bulanın finale yükseleceği seride ikinci maç yarın (14 Mayıs Pazar) Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadele saat 17.00’de başlayacak.
 
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