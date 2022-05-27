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Koopspor 2'de 2 yaptı

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Koopspor 2'de 2 yaptı
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen gelişim liglerinde final heyecanı yaşanıyor. Erkekler U20 Ligi ve Erkekler U15 Ligi play off final serilerinde dün akşam iki karşılaşma oynandı .
U20 Erkekler final serisi ikinci maçında Koopspor ile YDÜ, Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı.
Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maçı 64-61 yapan Koopspor serideki ikinci maçı da kazanarak büyük avantaj elde etti.
U15 Erkekler final serisinde de ilk maç yapıldı.
YDÜ ve Koopspor'un mücadele ettiği serinin ilk maçını 79-68 kazanan Koopspor, iyi bir başlangıca imza attı. Bu seride ikinci maç 28 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'de RA-25 Spor Salonu'nda oynanacak
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