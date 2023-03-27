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Kadınlar basketbolda final günü

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Kadınlar basketbolda final günü
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Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen basketbol müsabakalarında kadınlarda iki maç oynandı. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımları galibiyetle maçlarını tamamladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlarda Girne Amerikan Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi’ni (BAÜ) 67-13 mağlup ederken, Doğu Akdeniz Üniversitesi de Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımını 63-43 ile geçti.

Finaller bu akşam oynanacak

Üniversitelerarası basketbol müsabakalarında final maçları bu akşam (27.03.2023) Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 18.30’da GAÜ ile DAÜ karşılaşırken, Saat 20.30’da ise YDÜ ile BAÜ takımları karşı karşıya gelecek. GAÜ-DAÜ maçının kazananı kadınlarda şampiyon olacak.

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