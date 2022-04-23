Islander Cup ile ‘All-Star’ gecesi

KKTC Basketbol Federasyonu, yepyeni bir organizasyon ile basketbolda farklı bir heyecanın yaşanmasını sağladı. Basketbol Federasyonu’nun, Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organie ettiği, ilk kez düzenlenen ve Prolig karması ile Ünilig karmasını karşı karşıya getiren Islander Cup, dün akşam UKÜ Arena’da oynandı.Son topa kadar süren mücadelenin kazananı Ünilig Karması Üniversiteler Spor Federasyonu ile işbirliği ile düzenlenen Ünilig’in en iyileri ile Büyük Erkekler Ligi olan Prolig’in en iyilerinin karmalar halinde karşılaştığı mücadele son topa kadar devam ederken, kazanan 83-82’lik skorla Ünilg karması oldu. Maçın en skorer oyuncusu Prolig karmasından Abou-Kader Issouf olurken, oyuncu 19 sayı ile maçı tamamladı.Ünilig karması adına en çok sayı üreten isim 18 sayıyı bulan Ömer Güner oldu. En değerli oyuncu Emmanuel Paye seçildi Ünilig karmasından Emmanuel Paye 14 sayı 11 ribaunt ile ‘double-double’ yaparken, 5 de asist üreterek 27 verimlilik puanına ulaştı ve maçın en değerli oyuncusu seçildi. Paye ödülünü KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve Üniversiteler Spor Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı’nın ellerinden aldı.Smaç yarışmasının kazananı James Baker Jr oldu Seyircinin ilgi gösterdiği ve basketbol adına birbirinden güzel hareketleri ayakta alkışladığı organizasyonda düzenlenen smaç yarışması da büyük ilgi gördü. Oluşturulan jüri tarafından oylama yapılan yarışmanın kazananı James Baker Jr oldu. Baker, maç sonunda Under Armour’dan bir hediye kartı ile ödüllendirildi. Baker’a ayrıca forma sponsoru Ibarman Boya yetkilisi tarafından plaket takdim edildi.Dans gösterilerinin de coşku ile takip edildiği organizasyonda bir konuşma yapan KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, basketbol adına coşku dolu ve heyecanlı bir gece yaşadıklarını aktardı. Üniversiteler adası olduklarını iddia ettikleri bir ortamda Ünilig’i düzenlemenin ne kadar doğru bir adım olduğunun görüldüğünü belirten Mevlit, bu tür organizasyonlara devam edecekleri mesajını verirken, ev sahipliği nedeni ile UKÜ’ye teşekkür etti.PROLİG KARMASI: Kercem İnancı (