Girne devam, Arucad tamam dedi

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde organize ettiği ÜNİLİG’de ön eleme maçları devam ediyor. Organizasyonda ilk iki maçın mağlupları Girne Üniversitesi ile Arucad karşı karşıya geldi. Rakibini 66 – 37 mağlup eden Girne Üniversitesi elemelerdeki ilk galibiyetini aldı. Arucad ise format gereği iki mağlubiyet yaşayarak elemelere veda etti.

