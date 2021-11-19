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Girne devam, Arucad tamam dedi

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Girne devam, Arucad tamam dedi
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KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde organize ettiği ÜNİLİG’de ön eleme maçları devam ediyor. Organizasyonda ilk iki maçın mağlupları Girne Üniversitesi ile Arucad karşı karşıya geldi. Rakibini 66 – 37 mağlup eden Girne Üniversitesi elemelerdeki ilk galibiyetini aldı. Arucad ise format gereği iki mağlubiyet yaşayarak elemelere veda etti.
 
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