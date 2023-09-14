Gençler Birliği’nden önemli takviyeler

Basketbolda Pro Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği, 90’ıncı yaşını kutladığı yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.
İskele ekibi A takıma yaptığı takviyeler ve devam ettirdiği sponsorluk anlaşması ile ligde başarıyı amaçlıyor.
Geride bıraktığımız sezon sponsorluk anlaşmasına vardığı Caesar Project ile yeniden el sıkışan Gençler Birliği’nde erkek basketbol takımları ve altyapı takımlarının ismi “Caesar Larnaka Gençler Birliği” oldu.
Kırmızı siyahlı ekip son olarak Koopspor’da geçtiğimiz sezon hem A takımda hem de U20 takımında görev alan, U20 Liginin de en çok sayı üreten yıldız oyuncusu olan Halil Çetinyayile üç yıllık anlaşma sağladı.
GÖKHUN GAZİOĞLU DA GENÇLER BİRLİĞİ’NDE
Basketbol’un parlayan genç yıldızı Gökhun Gazioğlu Caesar Larnaka Gençler Birliği’yle anlaştı.
Geçtiğimiz sezon YDÜ U20 takımı ile şampiyonluk yaşayan Gökhun, aynı zamanda ProLig'de de Marmara SK'deki performansı ile dikkatleri çekmişti.
Genç yıldız 2023-2024 sezonunda kırmızı-kara renkler için mücadele edecek.
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