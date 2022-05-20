Gençler Birliği, K.Kaymaklı'yı farklı geçti

İskele Spor Salonu’ nda oynanan maçta Larnaka Gençler Birliği ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya gelirken, kazanan 82-50'lik skorla Gençler Birliği oldu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de 8’inci haftaya tek maçla devam edildi. İskele Spor Salonu’ nda oynanan maçta Larnaka Gençler Birliği ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya gelirken, kazanan ev sahibi takım oldu.Maça çok iyi başlayan İskele ekibi, ilk periyodu 28-7’lik önemli bir farkla üstün geçti. İkinci periyotta da aynı tempoyu sürdüren G.Birliği, soyunma odasına 49-15 üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta rakibine karşılık veren K.Kaymaklı’nın çabası yeterli olmazken, son periyotta da üstünlüğü ele alan Larnaka Gençler Birliği maçtan 82-50 üstün ayrılmayı başardı.İskele temsilcisi 8’inci maçında 4’üncü galibiyetini alırken, K.Kaymaklı yine galibiyetle tanışamadı. G.Birliği’nde Mert Akdeniz 15 sayı, Marho Okorefe 13 sayı 12 ribaunt üretirken, Hasan Debeş 13 sayı 8 ribauntluk performans ortaya koydu. K.Kaymaklı’da Ozan Akyıldız 16 sayı ile maçın en skorer ismi olsa da yenilgiyi önleyemedi.