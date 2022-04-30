Gençler Birliği deplasmanda galip

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’in ikinci devresi çekişmeli bir maçla başladı. İlk devredeki 5 maçta 2’şer galibiyet elde eden Çetinkaya ile Larnaka Gençler Birliği, 6’ıncı hafta maçında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Son topa kadar devam eden heyecanlı mücadelenin kazananı deplasman ekibi Larnaka Gençler Birliği oldu. İskele temsilcisi 80-76’lik skorla ligdeki galibiyet sayısını üçe çıkardı.

İyi başlayan Çetinkaya, galip bitiren L. Gençler Birliği

Maça iyi başlayan taraf Çetinkaya olurken ilk periyodu 21-14 üstün tamamladı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan L.Gençler Birliği soyunma odasına 38-34 üstün gitti. Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, son periyoda 6 sayı üstünlükle giren İskele ekibi, bitime 14 saniye kala 2’ye kadar düşen farka rağmen son bir basket bularak maçtan 80-76 galip ayrıldı.

Omisakin en skorer oyuncu

Gençler Birliği’nde Akinjide Omisakin 24 sayı 7 asistle maçı tamamlarken, James Baker 16 sayı 8 ribaunt ile oynadı. Çetinkaya’da Ernets Bestman’ın 25 sayı 7 ribaunt, Abou Kader Issouf’un 22 sayı 10 ribauntluk performansları yenilgiyi önlemeye yetmedi.