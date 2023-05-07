GAÜ ve Marmara galip

10’uncu haftada oynanan 2 maçın sonunda Girne Amerikan Üniversitesi ile Savoy Marmara rakiplerini yenerek 4’er galibiyetle klasmanı tamamladılar

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de klasmanın sonuna geliniyor. 10’uncu haftada oynanan 2 maçın sonunda Girne Amerikan Üniversitesi ile Savoy Marmara rakiplerini yenerek 4’er galibiyete ulaştılar.Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda GAÜ ile Caesar G.Birliği’ni karşı karşıya getiren maç nefesleri kesti. İlk periyodu İskele ekibi 11 sayı önde geçerken, soyunma odasına 26-26’lık eşitlik ile girildi.İkinci yarı büyük bir çekişmeye sahne oldu, üstünlüğün tam 8 kez el değiştirdiği ikinci yarıda GAÜ, son 2 dakikaya 4 sayı önde girdiği maçta rakibinin yeniden öne geçmesine izin vermedi ve maçı 57-56 kazanarak ligdeki 3’üncü galibiyetini elde etti. G.Birliği bu maçla klasmanı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamladı.Girne ekibinde Hamit ÇEliktaşlılar 17 sayı üretirken, Praise Okafor 12 sayı 19 ribaunt ile maçı tamamladı.19 sayı 16 ribaunt ile maçı tamamlayan G.Birliği oyuncusu Ayomikun Omah, takımının yenilgisini önleyemedi.Play-off’lar öncesinde klasman sıralamasındaki yerini belirleyecek maçta ALÜ karşısına çıkan Savoy Marmara, rakibini 79-66 mağlup etti. Dengeli başlayan maçın ilk yarısını ALÜ 33-32 üstün tamamladı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Lefkoşa ekibi, üçüncü periyot sonunda çift haneli farka ulaştı. Son periyotta da oyun kontrolünü kaybetmeyen Savoy Marmara mücadeleyi 79-66 kazanarak klasmanı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamladı.Savoy Marmara’da Gökhun Gazioğlu 19, Refet Karamustafaoğlu 14 sayı üretirken, Fırat Ceylan 9 sayı 14 ribaunt ile maçı tamamladı. ALÜ’de Isiaka Saliu 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.Son maç ALÜ-GAÜ arasındaProlig’de klasmanın son maçında ALÜ ile GAÜ 8 Mayıs Pazartesi akşamı İskele Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.30’da başlayacak maçı GAÜ’nün kazanması durumunda play-off sıralamasını üçlü averaj belirleyecek.PROLİG PUAN DURUMU:Takım O G M1-Koopspor 8 8 -2-Caesar G.Birliği 8 4 43-Savoy Marmara 8 4 44-Girne Amerikan Ü 7 3 45-ALÜ 7 - 7