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GAÜ avantajı yakaladı

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GAÜ avantajı yakaladı
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Prolig'de yarı final serisi ilk maçında Girne Amerikan Üniversitesi, Hacıganimler Soyer'i ağırladı. İki iddialı takımın mücadelesinde kazanan Girne temsilcisi oldu. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunda GAÜ, ikinci periyodunda ise H.Soyer etkiliydi. 2 farklılık GAÜ üstünlüğüne geçilen ilk yarının ardından üçüncü ve son çeyrekte skor üstünlüğüne sahip olmayı başaran GAÜ, maçı 76-66 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Girne ekibinin en skorer ismi 22 sayı ile maçı tamamlayan Emir Can Mercan olurken, Praise Okafor 16 sayı 14 ribauntluk üstün bir performans ortaya koydu. H.Soyer'de en skorer isim 15 sayı üreten Berkem Dikengil oldu.
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