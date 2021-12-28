Eski MHK başkanlarına plaket

KKTC Basketbol Federasyonunda Orhun Mevlit başkanlığındaki yönetim kurulu, kendi dönemlerinde Merkez Hakem Komitesi başkanlığı yapan kişileri onurlandırdı.

Koopspor– Soyer Hacıganimler karşılaşmasının dördüncü periyodu öncesi Federasyon Başkanı Orhun Mevlit, Tamer Bolat ve Timuçin Pirgalıoğlu’naplaket takdim etti. Eski MHK başkanlarından Soner Evitani se davet edilmesine rağmen törene katılmadı.

