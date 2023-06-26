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Erten ile Anadolu Efes nikah tazeledi

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Erten ile Anadolu Efes nikah tazeledi
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Anadolu Efes'te bu sezon da şampiyonluk yaşayan yıldız basketbolcumuz Erten Gazi'nin sözleşmesi uzatıldı.
Ergin Ataman'ın kulüpten ayrılmasından sonra başantrenörlüğe Erdem Can'ı getiren Anadolu Efes, Erten Gazi'nin sözleşmesini 1+1 sezon daha uzatma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada 
"Enerjimiz Erten Gazi ile olan sözleşmemizi 1+1 sezon daha uzattık! 11 Numara, Erten Gazi" denildi.
 
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