Erten ile Anadolu Efes nikah tazeledi

Anadolu Efes'te bu sezon da şampiyonluk yaşayan yıldız basketbolcumuz Erten Gazi'nin sözleşmesi uzatıldı.

Ergin Ataman'ın kulüpten ayrılmasından sonra başantrenörlüğe Erdem Can'ı getiren Anadolu Efes, Erten Gazi'nin sözleşmesini 1+1 sezon daha uzatma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada

"Enerjimiz Erten Gazi ile olan sözleşmemizi 1+1 sezon daha uzattık! 11 Numara, Erten Gazi" denildi.

