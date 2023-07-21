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Erten Gazi bu kez Koopspor alt yapısıyla buluştu

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Erten Gazi bu kez Koopspor alt yapısıyla buluştu
Anadolu Efes Basketbol Takımı’nda oynayan, Türkiye'de ve Avrupa'da büyük başarılara imza atan Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi, bu kez Koopspor altyapı sporcuları ile antrenman yaptı.

Erten Gazi, alt yapı oyuncuları ile katıldığı antrenmanda genç sporculara tecrübelerini aktardı. Bireysel becerilerini geliştirme konusunda sporculara ilgili egzersizleri birebir göstererek onlarla yakından ilgilenen Gazi, daha sonra imza ve forma dağıttı.
 
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