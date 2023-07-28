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Demir gururumuz oldu

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Kıbrıslı Türk basketbolcu Demir Öztoprak, Kıbrıs Cumhuriyeti Milli Takımı ile FIBA U16 Avrupa Şampiyonası 2023’te C Grubu şampiyon oldu. Demir ayrıca turnuvanın ‘En Değerli Oyuncusu’ olurken, En İyi 5 içerisinde yer aldı

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Demir gururumuz oldu
Kosova’da düzenlenen FIBA Avrupa Şampiyonası C Liginde heyecan dün akşam oynanan final maçıyla tamamlandı. Demir Öztoprak’ın formasını giydiği Kıbrıs, finalde Azerbaycan ile karşılaştı. Koç Louis Siakalli’nin oyuncuları Priştine’de oynanan çekişmeli maçta, Azerbaycan’ı 3 sayı farkla 78 – 75 mağlup ederek şampiyon oldu.
Maçın periyotları 21 – 18, 21 – 26, 14 – 14 ve 22 – 17 tamamlanırken, 17 sayıyla takımın en fazla sayı atan oyuncusu yineDemir Öztoprak oldu. Berabere giden maçın son bölümünde attığı basketle takımını öne geçiren Demir Öztoprak 8 de ribaunt alarak şampiyonluğun mimarı oldu. Kıbrıs elde ettiği şampiyonlukla B Ligine yükseldi.
DEMİR TURNUVA’NIN MVP’Sİ
Kıbrıs Cumhuriyeti şampiyon olurken Demir Öztoprak turnuvanın MVP'si seçildi. Demir final maçında 17 sayı 8 rebound 2 asist ve 2 blokluk performans sergiledi.
 
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