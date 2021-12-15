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DAÜ basketbola doyacak

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DAÜ’de organize edilen “Cup of Nations Basketball” turnuvasının açılışı 16 Aralık 2021 Perşembe günü Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecek

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DAÜ basketbola doyacak
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Cup of Nations Basketball” turnuvası başlıyor.
DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda 16 – 28 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuvada bu yıl 9 farklı ülkeden 4 kadın ve 9 erkek takımı mücadele edecek. Söz konusu “Cup of Nations Basketball” turnuvasının açılışı 16 Aralık 2021 Perşembe günü, saat 16:45’te Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecek.
Dostluk ve arkadaşlığın da geliştirilmesi amaçlanan söz konusu turnuvada erkekler ve kadınlar iki ayrı grupta yarışacak. Erkeklerde 9 takım, (KKTC, Türkiye, Nijerya, Bostvana, Gambiya, Mısır, Lübnan, Uganda ve İran)  kadınlarda ise 4 takım olarak (KKTC, Türkiye, Lübnan ve Uganda) mücadele edilecek.
Erkek takımları iki grupta mücadele edecekler. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar yarı finale yükselecekler. Kadın takımları ise tek grupta klasman maçları oynayarak grup sıralamasını belirleyecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eşleşme yöntemi ile bir üst turda elemeye dayalı mücadeleye devam edecekler.
İlk karşılaşma 16 Aralık 2021 tarihinde saat 17:00’de KKTC – Nijerya erkek takımları arasında oynanacak. 27 Aralık 2021 tarihinde yarı final karşılaşmaları, 28 Aralık 2021 tarihinde ise final karşılaşmaları gerçekleştirilecek.
Organizasyonun kapanış gecesinde üçüncülük, dördüncülük ve şampiyonluk maçları oynanacak.Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyanın yanı sıra çeşitli hediyeler de verilecek.
 

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Etiketler; #DAÜ
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