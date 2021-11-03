Chris Paul NBA tarihine geçti

NBA'e 5 maçla devam edildi. Pelicans karşısında son periyottaki etkili performansıyla galip gelen Suns'ın tecrübeli oyun kurucusu Paul, 14 sayı, 18 asist, 7 ribauntluk katkısıyla galibiyette ön plana çıktı. Kariyerinde 10 bin 346 asiste ulaşan Paul, NBA'in en fazla asist yapan oyuncuları sıralamasında Mark Jackson (10 bin 334) ve Steve Nash'i (10 bin 335) geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti. Bu alanda Paul'ün önünde JasonKidd (12 bin 91) ve John Stockton (15 bin 806) bulunuyor.
Üçüncü galibiyetini alan ev sahibi Suns'ta Mikail Bridges 22, Devin Booker ve JaValeMcGee 18'er, Frank Kaminsky 17 sayı kaydetti.
Sezonun 7. yenilgisini yaşayan Pelicans'taJonasValanciunas 23, JoshHart 16, DevonteGraham 12 sayı buldu.
Alperen Şengün'den 6 sayı, 4 ribaunt, 4 asist
Los Angeles Lakers, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets'ı 119-117 yendi.
Üst üste 3. olmak üzere 5. galibiyetini elde eden ev sahibi Lakers'taLeBron James 30, AnthonyDavis ve RussellWestbrook 27'şer sayı attı.
Rockets'taChristianWood'un 26, Jalen Green'in 24, Jae'SeanTate'in 20 sayısı sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi. İlk 5'te başlayan Alperen Şengün ise 25 dakika 45 saniye süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 1 top çalmayla tamamladı.
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise takımı Miami Heat'in Dallas Mavericks'i 125-110 mağlup ettiği mücadelede 2 sayı, 2 ribaunt üretti.
Sonuçlar
Detroit Pistons-MilwaukeeBucks: 89-117
Dallas Mavericks-Miami Heat: 110-125
UtahJazz-Sacramento Kings:119-113
Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 112-100
Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 119-117
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