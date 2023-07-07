Cedi Osman San AntonioSpurs'te

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Cavaliers, Spurs ve Miami Heat'indahil olduğu üç takımlı takas gerçekleştirildi.
Söz konusu takasla 2026 ikinci tur draft hakkı elde eden Heat, MaxStrus'ıCavaliers'a gönderdi. Spurs ise Cavaliers'tan Cedi Osman, Lamar Stevens ve 2030 ikinci tur draft hakkını aldı.
Minnesota Timberwolves tarafından 2015 ikinci tur draftında 31. sıradan seçilen Cedi Osman, 2017'de Cavaliers'a imza attı. Cavaliers'ta 6 yıl forma giyen 28 yaşındaki milli basketbolcu, normal sezonlarda çıktığı 404 maçta 9,7 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı.
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