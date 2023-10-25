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Basketbolda yaş krizi konusunda uzlaşı

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Basketbolda yaş krizi konusunda uzlaşı
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Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği’nin ‘yaş kategorileri’yle ilgili isteğini kabul etti. Kulüpler Birliği daha önce, liglerin U14, U16, U18 ve U20 kategorilerinde oynanması yönündeki isteğini Federasyon’a iletmiş yönetim U14, U16 ve U19 kararı almıştı. Gelen tepki üzerine konuyu yeniden gündemine alan Federasyon, U14, U16, U18 ve U20 kategorileri konusunda Kulüpler Birliği ile uzlaştı.
 
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