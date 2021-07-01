Basketbolda temizlik atağı

Basketbol Federasyonu, Pro Temizlik Şirketi ile sponsorluk anlaşması yaparak maçların hijyenik koşullarda oynanmasını sağlarken, altyapı liglerinin adını da ‘Pro Temizlig’ olarak belirledi

KKTC Basketbol Federasyonu organize ettiği liglerdeki maçların daha iyi koşullarda oynanması için girişimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda hem oyuncuları hem de maçlara gelen izleyicilerin daha hijyenik koşullarda bulunabilmesi maksadı ile Pro Temizlik Şirketi ile sponsorluk anlaşmasına varıldı. Varılan anlaşma ile başta Atatürk Spor Salonu olmak üzere maç yapılacak salonlarda önce detaylı temizlik çalışması gerçekleştirilecek devamında da her maç öncesinde rutinleştirilecek temizlik çalışması yapılacak.

Tuvalet, yer ve parke temizlikleri yanında zeminin maç esnasında paspaslanması da sağlanacak. Seyircilerin en çok şikayetçi olduğu tuvaletlerin temizliği maçlardan önce yapılarak hijyenik bir noktaya taşınacak. Bunun yanında yer temizlikleri ve parkenin temizliği de hizmet kapsamında olacak.

Federasyon yetkilileri özellikle Atatürk Spor Salonu’nda eksikliği devamlı hissedilen maç esnasında zeminin paspaslanması için de şirket yetkilileri ile anlaşma sağladı.

İki tarafın mutabık kaldığı bu sponsorluk neticesinde altyapı ligleri ‘Pro Temizlig’ olarak oynatılacak.

