Basketbolda Doğanöz çekildi, iki aday çıktı

Basketbolda yarın yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi dün hareketli saatler yaşandı.
Geçtiğimiz hafta başkan adaylığına başvuru yapan Mehmet Doğanöz öğleden önce bu görevden geri çekildiğini açıkladı.
Yönetiminde koordinatör olarak görev verilen Ali Tüzünkan ile yönetimsel prensipler konusunda anlaşmazlık yaşayan Doğanöz'ün çekilme kararı sonrası divan kurulu tarafından onunla görüşme yapıldı ancak sonuç çıkmadı.
DERYA DEMİRCİOĞLU ADAY OLDU
Basketbol Federasyonunun 27 Eylül’de gerçekleştirilecek genel kurulu için Derya Demircioĝlu aday oldu.
Adaylığı kabul edilmeyen Ali Tüzünkan’ın yönetim kurulu listesinde yer alan Derya Demircioĝlu adaylık başvurusunu, Divan Kuruluna iletti.
ORHUN MEVLİT’TE ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTI
Derya Demircioĝlu’ndan sonra Orhun Mevlit de aday oldu. Orhun Mevlit, Basketbol Federasyonu lokalinde Divan Kurulu üyesi Talat Yalkut’a adaylık başvurusunda bulundu. Divan Kurulu, 2 başkan adaylığı başvurusunu değerlendirip kararını açıklayacak.
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