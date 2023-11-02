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Alperen Şengün NBA tarihine geçti

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu

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Alperen Şengün NBA tarihine geçti
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NBA Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaştı ve Nikola Jokic'i geride bırakarak 500 asiste ulaşan en genç oyuncu oldu. Alperen Şengün 21 yaş, 99 gün; Nikola Jokic 22 yaş, 40 gün. Evet, en genç." ifadeleri kullanıldı.
Houston Rockets, dün gece oynanan maçta Alperen Şengün'ün 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmalık performansıyla CharlotteHornets'ı 128-119 mağlup etmişti.
 
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