Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Futbol Şampiyonası tamamlandı. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) şampiyon oldu.

Şampiyonanın final maçı GAÜ ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında 12 Mayıs Pazartesi günü Atatürk Stadı’nda saat 17.00’de oynandı. Her iki takımın da kazandığı birer penaltı atışından yararlanamadığı maçı GAÜ 3-0 kazanarak şampiyon oldu.

GAÜ’ye şampiyonluğu getiren golleri ilk yarıda Arda Eren Metin ve ikinci devrede Emre Soytürk (2) kaydetti.