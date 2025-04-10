Basın-Sen Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine eleştirilerde bulunularak, bu kapsamda en ağır bedeli bağımsız gazetecilerin ödediği savunuldu.

Tüm dünyanın bu yaşanılanlara seyirci kalmasının insan hakları ayıbı olduğu kaydedilen açıklamada, iki aydın gazeteciye yönelik bu girişime artık “dur demenin” zamanının geldiği belirtildi.

“Ülkemiz de dahil gazetecilere yönelik bu girişimlerin esas amacının özgür basını susturmak olduğu açıktır” denilen açıklamada, Türkiye’deki meslek örgütlerine ve meslektaşlara her koşulda dayanışma göstermeye ve onların uğradıkları haksızlıkları dile getirmeye devam edileceği ifade edildi.