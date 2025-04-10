Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2 SİHA, sahip olduğu yazılım altyapısı ve gelişmiş uçuş kontrol sistemleriyle otonom manevra yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.

Geçen yıl 31 Mayıs'ta otonom fıçı tonosu manevrası gerçekleştiren Bayraktar TB2, otonom virilden kurtarma manevrasını da başarıyla yaparak dünya havacılık tarihine geçti.

Uçuş testi esnasında kasıtlı olarak viril durumuna sokulan Bayraktar TB2 SİHA, gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde bu kritik durumdan otonom şekilde çıkmayı başardı ve stabilize düz uçuşa geri döndü.

Şu ana kadar hiçbir SİHA tarafından başarıyla uygulanamamış bu manevra, özellikle kontrol kaybı senaryolarında platformun görevine devam edebilmesini sağlayarak operasyonel güvenilirliği önemli ölçüde artırıyor.

Viril, hava aracının ani bir dengesizlik sonucu kendi etrafında hızla dönerek ciddi irtifa kaybına uğradığı, aerodinamik açıdan son derece tehlikeli bir durum. Bayraktar TB2 SİHA, bu duruma kasıtlı olarak sokuldu ve gelişmiş otonom kontrol algoritmaları sayesinde virilden başarıyla çıkarak tekrar dengeli uçuşa geçti. Bayraktar TB2'nin otonom virilden kurtarma manevrası gerçekleştirilebilmesi, ileri seviye uçuş kontrol teknolojilerinin, ileri manevra otonomisinin ve yazılım yeteneklerinin bir göstergesi.