Basın-Sen yaptığı yazılı açıklamada, ülkede "son dönemlerde artan organize suç faaliyetlerinin", iş insanları ve galericilerin ardından şimdi de gazetecileri hedef almaya başladığını, "siyasi baskı ve tehdit altında" mesleğini sürdürmek zorunda kalan gazetecilerin, bu kez bir “haraç çetesinin” hedefi haline geldiğini belirterek, "“Gazetecilere yönelik tehditler kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Pınar Barut, eşi ve eşinin çocuklarının; çete mensupları tarafından gönderilen mesajlarla ölümle tehdit edildiğini, aileden para talep edildiğini ve iki günlük süre tanındığını belirten Basın-Sen, paranın verilmemesi durumunda “silahların konuşacağı” yönünde açık bir tehditte bulunulduğunu ifade etti.

"Ülkede kimsenin güvende olmadığını, tetikçilerin ülkede dolaştığını ve acil güvenlik önlemlerinin alınmasının kaçınılmaz olduğunu" ileri süren Basın-Sen, başta Cumhurbaşkanlığı ve hükümet olmak üzere tüm yetkililerin, bu olayları yalnızca izlemek ya da kınamakla yetinemeyeceğini, gerekli adımları derhal hayata geçirmek zorunda olduğunu belirtti.

Yaptıkları görüşmeler sonucunda, polis tarafından Gazeteci Pınar Barut ve ailesi için bazı güvenlik tedbirlerinin alındığını öğrendiklerini belirten Basın-Sen, “Sendika olarak meslektaşımızın yanındayız. Şu aşamada en büyük önceliğimiz Barut ve ailesinin güvenliğinin tam olarak sağlanmasıdır. Bu olayların kökten önüne geçecek radikal ve etkili adımlar atılmalıdır. Biz sorumluluğumuzun bilinciyle süreci yakından takip etmeye ve meslektaşımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.