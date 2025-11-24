Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Göktürk Ötüken, 112 acil servis ambulans şoförü Ömer Tabur’a yapılan saldırıyı kınadı.

Ötüken, yazılı açıklamasında, “vahşi” olarak nitelediği bu saldırının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doktor, hemşire ve 112 acil servis çalışanlarına kadar tüm sağlık çalışanlarının güvenlikten yoksun bir ortamda çalıştığının göstergesi olduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarının sürekli şiddete maruz kaldığına işaret eden Ötüken, Sağlık Bakanlığını bu kabul edilemez olayların önlenmesi için geniş çaplı tedbirler almaya çağırdı.