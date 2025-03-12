Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız bölgelerinde başıboş köpekleri çiftliklere zarar verdiğini son olarak bir çiftlik sahibini ise yaraladıklarını ifade ederek konuyla ilgili bize gelişmeleri aktardılar.

Bölge sakinleri Güzelyurt bölgesinde bulunan Cem isimli çiftliğin sahibinin, başıboş köpeklerin saldırısına uğradığını belirterek “Çiftliğindeki hayvanlarına zarar veren köpekler, sahibini de hedef aldı” dediler.

Yaşanan olayın ardından büyük mağduriyet yaşayan Cem Batman isimli hayvancı, yetkililere seslenerek başıboş köpeklerin kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

Olay ardından polise gerekli şikayetini yapan Batman, yetkilileri göreve davet etti. Bu köpeklerin ilerleyen günlerde insanlara daha büyük zarar vereceği endişesi taşıyan bölge halkı da sitemlerini paylaştılar.