61 yıl önce, 1964’te Kıbrıs’ın Malya köyünde yaşanan çatışmalarda 8 Kıbrıslı Türk şehit oldu. O dönemin tanıkları Tahir Asşehitoğlu ve Süleyman Günsal, Kanal T’ye günlere dair anılarını aktardı.

Tanıklar, EOKA tarafından savunmasız bir şekilde evlerine açılan makineli tüfek ateşinin büyük bir korku yarattığını belirtti. Olaylara, köydeki bazı Rumların da tepki gösterdiği ifade edildi. Asşehitoğlu ve Günsal, yaşadıkları acı olayların derin yaralarının hâlâ hissedildiğini ve rüyalarında sık sık bu anıları gördüklerini vurguladı.

Tanıklar, o günlerin kendileri için ne kadar zor geçtiğini dile getirerek, Malya olaylarının unutulmadığını hatırlattı. Tanıklar, Malya köyünde yaşanan olayların ardından Rum karakoluna götürüldüklerini belirtti. EOKA tarafından saldırıya uğrayan köylüler, orada saatlerce bekletildiklerini ifade etti. Karakolda geçirdikleri zaman boyunca yaşadıkları korku ve belirsizlik, tanıkların hafızalarından silinmedi. O anların derin izleri, yıllar geçse de hala taze kalmaya devam ediyor.

