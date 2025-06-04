Deneyimli turizmci, Les Ambassadeurs Hotel’in Genel Müdürü Ercan Turhan, Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı tepki gösterenleri eleştirdi.

Ercan Turhan “Casinolara sahip bir ülke olmaktan utanmamalı. Böylesine kaliteli hizmet üreten tesislere sahip olduğumuzdan dolayı gurur duymalıyız” dedi.

Ercan Turhan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Dün yasallaşan Şans oyunları yasası hakkında herkes ahkam kesiyor

Ülkemizde an itibarı ile 35 adet casino var vay efendim sayı artacakmış

Artarsa artsın size ne eğer misafir bulabileceğine inanarak yeni yatırımlar geliyorsa bırakın gelsin.

Casino izni sadece 750 yatak yatırımı yapan 5 yıldızlı otele veriliyor.

Bırakın yeni yatırımlar gelsin rekabet artsın.

Her yeni açılacak tesis gerek yapacağı istihdamlar gerek piyasa satın almaları gerek yapacağı tanıtım ve pazarlama çalışmaları gerekse devlete ödeyeceği vergilerle ekonomiye ciddi katkılar sağlayacaktır.

Casinolara sahip bir ülke olmaktan utanmamalı esasen böylesine kaliteli hizmet üreten tesislere sahip olduğumuzdan dolayı gurur duymalıyız.

Eko,Agro,Kültür,Kongre vb turizmin diğer dallarını arttırmaya bakalım .

Bunu yapmaya casinolar mani değil bilakis destektir.

Siz hiç Las Vegas’tan utanan bir ABD vatandaşı gördünüz mü?

Acımasızca eleştireceğimize sahip çıkalım.