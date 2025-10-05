Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu(KKTOK)’nun organize ettiği Basel Holding’in ana sponsorluğunda yapılan Ralli Sprint şampiyonası 5 Ekim Pazar günü Dikmen bölgesinde yapılan yarışla tamamlandı. Bu sezon ilk kez Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası adı altında yapılan yarış, eski rallicilerden merhum Mehmet Alptürk anısına dördüncü kez yapıldı. 5,5 kilometre uzunluğunda hazırlanan Dikmen / Lavinium etabında yapılan yarışı, Goodyear Racing Team adına Volkswagen Polo GTI Rally 2 aracıyla yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi kazandı. 4 dakika 8,404 saniyelik dereceleriyle zafere ulaşan ikili Basel Holding 2025 Ralli Sprint Şampiyonu olmayı başardılar. Fina Petrol, Polaris, Genpower, Gopro, Limon Fatura Ödeme, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Food&Drink, Aveon Sigorta, İkas Süpermarket, Chagla Car Care, Doill, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Basel Energy de katkılarıyla yapılan yarışta ikinciliği, sadece 2.9 saniye farkla, SD Motors Fina Rally Team adına Volkswagen Polo GTI Rally 2 aracıyla yarışan Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi elde etti. Stage Cars Rally Team ekibi Zeki Demirdeş-Ahmet Akbıçak ikilisi ise üçüncü olarak podyuma çıkmayı başaran ekip oldu. Yarışa şampiyonluk için başlayan fakat etabın ormanlık alanında ufak bir kaza geçirerek yarış dışı kalan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi yarışta finişi göremedi.

OLDUKÇA KALABALIK SEYİRCİ TOPLULUĞU YARIŞI TAKİP ETTİ

2025 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Sprint Şampiyonası beşinci ve final yarışı olan “4.Mehmet Alptürk Anı Sprint Rallisi” için seyirciler etabı doldurdu. Eski “Dikmen Asfalt Atlama” olarak bilinen noktadan başlayıp Lavinium sitesi yanında son bulan etaba giden izleyiciler oldukça keyifli bir gün geçirdi. Ralli sonunda ödül töreni KTSYD havuz başında yapılırken, dereceye girenlere kupalarını; KTSYD Başkanı Necati Özsoy, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, KKTOK ve KTSYD Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti. Sınıf 2’de Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi, Sınıf 1’de İbrahim Damdelen-Buse Damdelen ikilisi, Sınıf R’de Tolga Güllü-Gökan Bolatçıoğlu ikilisi, Sınıf N’de Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisi ve Sınıf 4’te Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi birinci olmayı başaran ekipler oldu. Master pilot ödülünü Sami Doğan, Master Co-pilot ödülünü Nebil Öneral alırken, Gençler birincilik kupasını İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi aldı. Kadın pilotlar birincisi Yaz Muratoğlu olurken, Kadın Co-pilotlar birincisi Buse Bilgimer oldu. Süleyman Göktaş Yarışın Kahramanı Özel Ödülü için Hasan Karlıtaş ve Hakan Biricik seçilirken, Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu özel ödülüne ise Mustafa Kemal Baran-Nur Baran ikilisi seçildi.