Stadyum: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Mustafa Torun, Yusuf Bakar, Kurtuluş Sözmen

Düzkaya: Seyit, Murat, Ali Tüfekçi, Ümit, Emre Bayırlı, Berkay, Sezgin, Muhammet, Efe,Mehmet Bozan

Yalova: Vedat, Hasip, Rüzgar, Melih, Erkan, Yasin, Sergülen, Kemal, Cengiz, Civan, İbrahim Çağoğlu

Goller: 2.Dk Mehmet Bozan, 5.Dk (P) Berkay (Düzkaya)- 30.Dk Melih, 50.Dk Sergülen (Yalova)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 3. hafta maçında Düzkaya, Yalova’yı konuk etti.

Nihat Bağcıer Stadında oynanan Düzkaya – Yalova maçını Mustafa Çukur yönetti. Maça fırtına gibi giren Düzkaya 2. Dakikada Mehmet, 4. dakikada ise Penaltıdan Berkay’ın golleriyle 2 – 0 öne geçti. Yalova 2 – 0’dan sonra da pek etkili olamasa da Melih ile 1 gol bularak ilk devreyi 2 – 1 geride tamamladı.

İkinci devrede ise Yalova daha etkili oynayan taraftı. 50. Dakikada Kemal’ın kafayla indirdiği topu, Sergülen kafayla ağlara gönderip, skoru 2 – 2 yaptı.

Yalova’nın etkili olmasına rağmen pozisyon üretmekte zorlandığı, zaman zaman baskılı olabilen Düzkaya’nın ise Mehmet ile net pozisyonu değerlendiremediği maç 2 – 2 tamamlandı.