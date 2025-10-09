TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’yu ziyaret etti.

Ziyarette belediyeye bağlı köy muhtarları da hazır bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuğlu, Büyükelçilik tarafından finanse edilen belediye projelerine sağlanan katkılar nedeniyle Başçeri’ye teşekkürlerini ileterek, bu iş birliğinin bölge kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Tuğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini her zaman yanımızda hissetmenin verdiği güçle, bölgemize yeni hizmet ve yatırımlar kazandırmak için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.