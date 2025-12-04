Les Les Ambassadeurs Hotel, yeni balo salonunun açılışını görkemli bir organizasyonla gerçekleştirdi

Kuzey Kıbrıs’ın prestijli otellerinden Les Les Ambassadeurs Hotel, yeni balo salonunun açılışını görkemli bir organizasyonla gerçekleştirdi.

Ünlü model Gizem Özdilli ve otelin başarılı genel müdürü Ercan Turhan'ın katıldığı törende misafirler, hem zarafetle hazırlanan salonu hem de Koray Avcı’nın konseri öncesi oluşan coşkuyu deneyimledi.

Gizem Özdilli, salonun kısa sürede hazırlanmasına rağmen “son derece şık, konforlu ve etkileyici bir ambiyansa” sahip olduğunu belirterek gecenin özel geçtiğini söyledi.

Genel Müdür Ercan Turhan ise Les Ambassadeurs’un önümüzdeki dönemde Türkiye’nin değerli sanatçılarını ve büyük organizasyonları ağırlamaya devam edeceğini vurguladı:

“Sürprizlerimiz var, zamanı geldiğinde açıklayacağız. Ada zaten bölgenin amiral gemisi… Çok güzel şovlar ve özel etkinlikler misafirlerimizi bekliyor.”

Kuzey Kıbrıs'ın doğal güzelliklerine dikkat çeken Turhan, Türkiye'deki misafirlere de çağrıda bulundu:

“Uzak destinasyonlara bakmayın. Çıkın çıkın gelin! Kıbrıs'ın güzelliklerini görün, tadına varın.”

Gece, yeni balo salonu için özel hazırlanan büyüleyici atmosferin ardından Koray Avcı konseri ile renklendi.