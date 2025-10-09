İskele Belediyesi, 1–31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Gönüllüleri tarafından düzenlenen “Pembe Giy Gel” etkinliğine ev sahipliği yaptı.

İskele Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Kültür Evi önünde gerçekleşen etkinlikte, kadınlar kanser konusunda farkındalık yaratmak amacıyla pembe kıyafetleriyle bir araya geldiler.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Gönüllüleri Sorumlusu Ersin Nizam etkinlikte yaptığı konuşmasında, kanserle mücadelenin önemine dikkat çekerek, farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğe destek veren İskele Belediyesi’ne teşekkür etti.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin destek verdiği etkinlikte katılımcılara bilgilendirme materyalleri sunuldu.

Etkinlik, kanserle mücadelede farkındalık yaratmak ve moral vermek amacıyla pembe balonların uçurulmasıyla sona erdi.

(GHA/ÖZ) Fotoğraflı