Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU) ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) arasında, eğitim ve araştırma alanlarında iş birliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat anlaşması imzalandı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre BAU’de düzenlenen törenle imzalanan mutabakat anlaşması; Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan ve Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ve Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından imzalandı.

Anlaşma, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilim tarihine katkılarının tanıtılması, İslam bilim tarihi alanındaki akademik çalışmaların desteklenmesi ve bu doğrultuda iki kurum arasında sürdürülebilir iş birliği mekanizmalarının oluşturulmasını amaçlıyor.

Taraflar, personel ve öğrenci değişim programları, uluslararası eğitim ziyaretleri, ortak araştırma projeleri, seminerler, çalıştaylar ve çeşitli akademik faaliyetlerin hayata geçirilmesi konusunda da mutabakata vardı.

Anlaşma, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak; ortak talebi olması halinde ek beş yıllık dönem için yenilenebilecek.