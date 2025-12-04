İskele Belediyesi ile Avcılık Federasyonu, doğanın korunması, yaban hayatının desteklenmesi ve yıl içinde yapılacak faaliyetlere katkı sağlanmasına yönelik iş birliği protokolü imzaladı. Protokole İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve federasyon adına da Salih Aydemir imza attı.

Protokol, KKTC Avcılık Federasyonu'nun yıl boyunca yaban hayatının korunması, doğaya katkı sağlayacak projeleri, av hayvanı üretim faaliyetleri ve zararlılarla mücadele çalışmalarına İskele Belediyesi’nin destek vermesini öngörüyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu iş birliği protokolüyle ilgili yaptığı açıklamada, protokolün yalnızca yaban hayatının korunması için işbilriği değil, doğanın bütününe katkı sağlayacak çok yönlü bir iş birliği olduğunu belirtti. Sadıkoğlu hem mevcut doğal zenginliklerin korunması, hem de geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakılması adına işbirliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Zararlılarla mücadeleden üretim çalışmalarına, müsabakalardan bilinçlendirme faaliyetlerine kadar geniş bir alanda Federasyonla iş birliği yapacaklarını belirten Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak doğanın korunmasına yönelik her projenin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

KKTC Avcılık Federasyonu adına konuşan Salih Aydemir ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti, Belediyenin desteğinin projelerin daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını, protokolün hem doğaya hem de avcılık kültürüne değer katılacağını ifade etti.