AKSA Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk hafta programı netleşti. Sezon 10 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da oynanacak China Bazaar Gençlik Gücü – Esentepe karşılaşması ile başlayacak.
Öte yandan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Lig’de ilk dört haftanın maç programını yayınladı. Açıklanan programa göre Birinci Lig’de sezonun ilk haftasında 4 maç Cumartesi, 4 maç ise Pazar günü oynanacak.
AKSA SÜPER LİG 1. HAFTA PROGRAMI
10 Eylül Perşembe Saat 19.00
Atatürk Stadı. C. B. Gençlik Gücü – Esentepe
11 Eylül Cuma Saat 19.00
Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Değirmenlik
12 Eylül Cumartesi saat 16.30
M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Çetinkaya
Cihangir Stadı: Cihangir – Doğan T. Birliği
13 Eylül Pazar Saat 16.30
Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – Mesarya
Gaziköy Şenol Stadı: Aslanköy – Mağusa T. Gücü
14 Eylül Pazartesi saat 19.00
Atatürk Stadı: Yenicami – Karşıyaka
AKSA BİRİNCİ LİGDE İLK HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:
12 Eylül Cumartesi, Saat 16:30
Mormenekşe – Düzkaya, Cemal Balses Stadı
Kozanköy – Yılmazköy,
Gönyeli – Yeniboğaziçi, Gönyeli Stadı
Çello Dikmen Gücü – Karaoğlanoğlu, Dr Fazıl Küçük Stadı
13 Eylül Pazar, Saat 16:30
Lefke – Larnaka Gençler Birliği, 16 Ağustos Stadı
Göçmenköy – Geçitkale, Göçmenköy Stadı
Türk Ocağı – Akdoğan, Mete Adanır Stadı
Lapta – Maraş, Şehit Şevket Kadir Stadı