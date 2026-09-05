AKSA Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk hafta programı netleşti. Sezon 10 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da oynanacak China Bazaar Gençlik Gücü – Esentepe karşılaşması ile başlayacak.

Öte yandan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Lig’de ilk dört haftanın maç programını yayınladı. Açıklanan programa göre Birinci Lig’de sezonun ilk haftasında 4 maç Cumartesi, 4 maç ise Pazar günü oynanacak.

AKSA SÜPER LİG 1. HAFTA PROGRAMI

10 Eylül Perşembe Saat 19.00

Atatürk Stadı. C. B. Gençlik Gücü – Esentepe

11 Eylül Cuma Saat 19.00

Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Değirmenlik

12 Eylül Cumartesi saat 16.30

M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Çetinkaya

Cihangir Stadı: Cihangir – Doğan T. Birliği

13 Eylül Pazar Saat 16.30

Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – Mesarya

Gaziköy Şenol Stadı: Aslanköy – Mağusa T. Gücü

14 Eylül Pazartesi saat 19.00

Atatürk Stadı: Yenicami – Karşıyaka

AKSA BİRİNCİ LİGDE İLK HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

12 Eylül Cumartesi, Saat 16:30

Mormenekşe – Düzkaya, Cemal Balses Stadı

Kozanköy – Yılmazköy,

Gönyeli – Yeniboğaziçi, Gönyeli Stadı

Çello Dikmen Gücü – Karaoğlanoğlu, Dr Fazıl Küçük Stadı

13 Eylül Pazar, Saat 16:30

Lefke – Larnaka Gençler Birliği, 16 Ağustos Stadı

Göçmenköy – Geçitkale, Göçmenköy Stadı

Türk Ocağı – Akdoğan, Mete Adanır Stadı

Lapta – Maraş, Şehit Şevket Kadir Stadı