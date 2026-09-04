T&T Havalimanı İşletmeciliği, bugün Ercan Havalimanı bünyesinde bulunan reklâm alanlarının birinde uygunsuz bir reklâm içeriğinin yayınlanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Şirket, olayın doğrudan şirketin dahli dışında gerçekleştiğini, fakat bununla birlikte kamuoyundan özür dilediğini bildirdi.

T & T Şirketinden yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

“Ercan Havalimanı bünyesinde bulunan reklâm alanlarının işletilmesi ve kullandırılması, şirketimiz ile sözleşmeli yüklenici şirket arasında yürürlükte bulunan sözleşme kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Anılan sözleşme uyarınca, reklâm alanlarının üçüncü kişi ve firmalara kullandırılması ve bu alanlarda yayınlanacak reklâmların temini ile yayına alınmasına ilişkin süreçler sözleşmeli yüklenici şirket tarafından yürütülmekte olup, şirketimiz reklâm alanlarını doğrudan üçüncü kişilere kullandırmamakta ve reklâm verenlerle doğrudan bir sözleşmesel ilişki kurmamaktadır.

Bununla birlikte, havalimanı bünyesinde yayınlanacak tüm reklâm içeriklerinin yürürlükteki mevzuata, sözleşme hükümlerine, havalimanının kurumsal niteliğine ve toplumun genel örf, adet ve ahlâk anlayışına uygun olması gerekmektedir.

Bugün, söz konusu reklâm alanlarından birinde, belirtilen ilke ve yükümlülüklerle bağdaşmayan uygunsuz nitelikte bir reklâm içeriğinin yayına alındığı tarafımızca tespit edilmiştir.

Söz konusu reklâmın hazırlanması, temin edilmesi ve yayına alınması süreçleri şirketimiz tarafından yürütülmemiştir. Olayın öğrenilmesini müteakip gerekli tespit ve kayıtlar derhal yapılmış; ilgili sözleşmeli şirkete gerekli bildirim ve uyarılarda bulunulmuş ve benzer bir durumun tekrarının önlenmesi amacıyla gerekli sözleşmesel ve hukuki işlemler başlatılmıştır.

Havalimanımızı kullanan yolcularımızın ve kamuoyunun hassasiyetlerini önemsediğimizi belirtir; şirketimizin doğrudan dahiliyeti dışında gerçekleşmiş olmakla birlikte, havalimanımız bünyesinde yaşanan bu durumdan dolayı kamuoyundan özür dileriz.

Şirketimizin ilgili sözleşmeden ve yürürlükteki mevzuattan doğan her türlü hak ve talebi saklıdır.”