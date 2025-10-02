Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, BRT’de katıldığı programda “Başbakan muhalif belediyelere zulüm yapıyor” dedi.

Tartışmalarının seçim odaklı olmadığını vurgulayan Şenkul, bunun sadece Girne Belediyesi’ne özgü bir durum olmadığını belirtti. Şenkul, Dikmen Belediyesi’nin 5 yıldır trafik parasının ödenmediğine dikkat çekerek, “Zulüm yapılıyor. Bu ülkede bazı insanlara devlet kaynaklarıyla zulüm yapılıyor. Bir belediyenin 5 yıldır trafik parasını ödememek suçtur ve bunu yapan tüm vergi dairesi müdürleri bunun bedelini ödeyecek. Şu an Dikmen Belediyesi bunun davasını açmıştır. Hep birlikte göreceğiz ki yargılanacaklar.” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin devletin bir parçası olduğunu hatırlatan Şenkul, son 1,5 yıldır seçimlerin de yaklaşmasıyla birlikte hükümetin Başbakanlık üzerinden yanlış bir yola girdiğini söyledi. Özellikle muhalif belediyelere zulüm yapıldığını belirten Şenkul, “Belediyelerin işleri zorlaştırılıyor. Ama bu zorlaştırılan işler aslında vatandaşın işleridir. Bizim tartışmamız bunun üzerinedir.” dedi.