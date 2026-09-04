Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatleri iç kesimlerde kısa süreli sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 5-11 Eylül tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, bölge sıcak ve nispeten nemli, yarın ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36 – 39, sahillerde 32 – 35 ve dağlık kesimlerde 29 – 32; en düşük hava sıcaklığının ise iç kesimlerde 17 – 20, sahillerde 23 – 26 ve dağlık kesimlerde18 – 21 derece olması bekleniyor.

Yarın açık ve az bulutlu öğle saatleri iç kesimler parçalı bulutlu ve kısa süreli sağanak olması beklenirken, pazar günü açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli ve diğer günler ise açık ve az bulutlu geçecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.