Haspolat- Taşkent anayolunda önceki akşam ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olan 19 yaşındaki Mehmet Salih Ay dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13.11.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Haspolat-Taşkent Anayolu’nun 3-4'üncü kilometreleri arasında, Mehmet Salih Ay’ın yönetimindeki JU 988 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savrulduğunu ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan 38 yaşındaki Ahmet S.A. Bakr yönetimindeki UV 357 plakalı kamyon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu JU 988 plakalı araç sürücü Mehmet Salih Ay ve araçtaki yolcular Sabri Baykuş, Efe Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca’nın yaralandıklarını ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıklarını belirtti. Polis memuru, yaralılardan Sabri Baykuş’un beyin kanaması teşhisi olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.