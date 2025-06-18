LTB yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyunlarının yanı sıra Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) sahne sanatı eğitimlerine de ev sahipliği yapacak Bandabuliya Sahnesi’nde yarın saat 11.00’de basın toplantısı düzenlenecek.

Açılış öncesi Bandabuliya Sahnesi’ni ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceleyen ve çalışmalarla ilgili bilgi alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, daha donanımlı ve modern hale gelen, Bandabuliya Sahnesi’nin Surlariçi’ne sosyal, kültürel ve ekonomik dinamizm katacağını belirtti.

İhale kapsamında renovasyon çalışmaları bitirilen, LTB ile ARUCAD Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Surlariçi’nde uzun süredir atıl durumda bulunan yapıların kamusal kazanıma dönüştürülmesi de hedefleniyor.