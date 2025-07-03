Gazimağusa'da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Sema Otel önlerinde, arkasında balya yüklü seyir halindeki tır yandı. Alevler park halindeki başka bir araca da sirayet etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17.00 sıralarında, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Sema Otel önlerinde, seyir halinde bulunan ve arkasında balya yüklü tır araçta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına polis itfaiye ekipleri ile Gazimağusa Belediyesi ve özel şirketlere ait su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın sonucu bahse konu tır araç ve arkasında yüklü balyalar yandı. Alevlerin tır aracın yakınında park halinde bulunan UY 261 plakalı araca sirayet etmesi sonucu da konu araç kısmen yandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.