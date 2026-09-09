Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, ada genelinde gündeme gelen Batı Nil Virüsü vakalarının ardından sivrisinekle mücadele çalışmalarının artırıldığını belirtti.

Orçan, halk sağlığını korumak amacıyla belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayarak, sivrisinek üreme alanlarının azaltılması konusunda vatandaşların da duyarlı olmasının önemine dikkat çekti.

Orçan, yazılı açıklamasında, ekiplerin üreme alanlarının tespiti, larvalarla mücadele ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Özellikle yoğun su birikintisi olan bölgelerde sivrisinekle mücadele çalışmalarının yoğunlaştırıldığını belirten Orçan, sivrisinek üreme alanlarının tespiti ve larvalarla mücadele kapsamında rögarlar, durgun su birikintileri, bakımsız havuzlar ve açık su kaynaklarının düzenli olarak kontrol edildiğini aktardı.

İlaçlama ve biyolojik mücadele ekiplerinin sahada olduğunu kaydeden Orçan, cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden “Türkçe ve İngilizce” uyarıcı paylaşımlar hazırlandığını belirten Orçan, vatandaşların Batı Nil Virüsü’ne karşı bilinçlendirilmesine önem verdiklerini söyledi.

Orçan, ada genelinde üç kişide Batı Nil Virüsü tespit edildiğine ilişkin gelişmeleri endişeyle karşıladıklarını belirterek, vatandaşları sivrisinek ısırıklarına karşı dikkatli olmaya ve evlerinin çevresinde su birikmesine izin vermemeye çağırdı.



