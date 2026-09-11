Mesarya Belediyesi, bölgedeki tüm okullarda kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 2026–2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Okul Öncesi, Vadili-İnönü İlkokulu ve İnönü Şubesi, Dörtyol İlkokulu, Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu ile Akdoğan Polatpaşa Lisesi’nde; boya ve tadilat, çardak ve çatı yapımı, blok duvar, beton ve perdah çalışması yapıldı.

Okul bahçelerinde de temizlik, ağaç budama, bank, oturak ve çöp bidonlarının bakım ve yenileme çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, 2026 yılı eylül ayı başına kadar Mesarya Belediyesi tarafından 1 milyon 785 bin 23 TL emlak vergisi tahsil edildi.

Yasal olarak bu tutarın yüzde 15’ine karşılık gelen 267 bin 753 TL 45 kuruşun eğitime ayrılması öngörülürken, Mesarya Belediyesi eğitim yılı başlangıcında okullar ve eğitime toplam 5 milyon 290 bin 757 TL katkı sağladı.

Bu katkının, yasal olarak ayrılması öngörülen tutarın yaklaşık 19,8 katına karşılık geldiği aktarıldı.