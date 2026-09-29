Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Vekili, Turizm ve Çevre Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. İsmet Esenyel, yaptıkları araştırmada KKTC ekonomisinde önemli bir rol üstlenen şans oyunları ve casino sektörünün ekonomik çarpan etkisi, destinasyon imajı, uluslararası pazar payı, toplumsal algısı ve kurumsal yapısı doğrudan elde edilen veriler ışığında değerlendirdiklerini kaydetti.

Esenyel, 493 kişinin katıldığı araştırmanın bütününe bakıldığında ortaya çıkan tabloyu, casino sektörünün Kuzey Kıbrıs açısından yalnızca oyun masalarından ibaret olmadığının göstergesi olarak değerlendirdi.

Araştırmada, casinolu tesislerin ekonomiye sağladığı katkı, istihdama katkısı, vatandaşın bakışının olumlu olması, casino sektörünün turizmin sürükleyicisi olduğu ve turizm konaklamada kaliteyi yükselttiklerinin katılımcılar tarafından görüldüğü ve büyük destek gördüğüne dikkat çeken Prof. Dr. İsmet Esenyel, ülkeyi yönetenlerin bakış açısının da vatandaşın vurguları çerçevesinde değiştirmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Esenyel, kamuoyu araştırmasında çıkarılan sonucun, Kuzey Kıbrıs, elindeki bu güçlü turizm ürününü ülkenin tamamına daha fazla ekonomik ve sosyal değer üreten bir modele nasıl dönüştürecek? sorusu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.