İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamasını ihbar kabul ederek, bahis soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başsavcılık koordinesinde teknik ve fiziki takip yapıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Eyüpsor Başkanı Murat Özkaya ile Kasımpaşa Spor Kulübünün eski dernek başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın da olduğu 19 şüpheli yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin yurtdışında olduğu belirlendi.

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve aranan Turgay Ciner hakkında da "Hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına kararı verildi.

Şüphelilerin 2'sinin yurt dışında olduğu birinin ise adresinde bulunamadığı öğrenildi.

Şüphelilerin "müsabaka sonucunu etkileme" ve "manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı" iddia ediliyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılıyor.