Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde (BAU) çocuklara ve öğretmenlere yönelik müzik eğitimleri verilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Montessori Global Education tarafından onaylanan ve ülkede “ilk” olduğu belirtilen çocuk müzik eğitim programı Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoterapi Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAM) ve RDB Çocuk Kütüphanesi iş birliğiyle, International School of Musicians (ISoM) ile yapılan protokol kapsamında yapılacak.

Aynı iş birliği çerçevesinde, uluslararası geçerliliğe sahip Montessori Music Educator Certificate (MMECert) programı da ilk kez hayata geçirilecek ve sertifika program sayesinde öğretmenlere mesleki yetkinlik kazandırılacak.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ve ISoM arasında gerçekleşen iş birliği anlaşmasıyla, KKTC, Montessori Global Education onaylı müzik eğitimi ve öğretmen yetiştirme programına kayıt ve bilgi için 90539 108 84 84 numaralı telefona veya [email protected] adresine ulaşılabilecek.